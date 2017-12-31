إيران تحظر خدمات إلكترونية مع اتساع نطاق الاحتجاجات

فرضت السلطات الإيرانية الأحد قيودا مشددة على بعض خدمات الإنترنت الأكثر شيوعا في البلاد، في محاولة لكبح جماح الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت يومها الرابع.

وفقد الإيرانيون القدرة على الدخول إلى خدمات إنستغرام وتيلغرام تحديدا. وأكد المدير التنفيذي لتيلغرام بافال دوروف على تويتر قيام السلطات بحجب الخدمة عن كثير من الإيرانيين "بعد أن رفضنا إغلاق" حسابات مرتبطة بالمظاهرات السلمية.

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels. — Pavel Durov (@durov) December 31, 2017

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي حجب الخدمتين بشكل مؤقت "حفاظا على السلم".

وتتهم السلطات تلك المنصات بأنها أدوات للتحريض على العنف أثناء التظاهرات.

ووصف وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي بعض القنوات على تطبيق تيلغرام في الخارج بأنها "معادية للثورة" وتحض على "استخدام قنابل مولوتوف والانتفاضة المسلحة والعنف الشعبي".

ويأتي هذا التطور فيما قال الرئيس دونالد ترامب صباح الأحد إن الاحتجاجات الكبيرة في إيران تظهر أن "الشعب انتبه أخيرا كيف تسرق وتهدر أمواله وثرواته على الإرهاب. يبدو أنهم (الشعب) لن يحتملوا هذا بعد الآن".

وشدد الرئيس على أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.