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إيران تحظر خدمات إلكترونية مع اتساع نطاق الاحتجاجات

جانب من مظاهرة لطلاب جامعة طهران السبت

فرضت السلطات الإيرانية الأحد قيودا مشددة على بعض خدمات الإنترنت الأكثر شيوعا في البلاد، في محاولة لكبح جماح الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت يومها الرابع.

وفقد الإيرانيون القدرة على الدخول إلى خدمات إنستغرام وتيلغرام تحديدا. وأكد المدير التنفيذي لتيلغرام بافال دوروف على تويتر قيام السلطات بحجب الخدمة عن كثير من الإيرانيين "بعد أن رفضنا إغلاق" حسابات مرتبطة بالمظاهرات السلمية.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي حجب الخدمتين بشكل مؤقت "حفاظا على السلم".

وتتهم السلطات تلك المنصات بأنها أدوات للتحريض على العنف أثناء التظاهرات.

ووصف وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي بعض القنوات على تطبيق تيلغرام في الخارج بأنها "معادية للثورة" وتحض على "استخدام قنابل مولوتوف والانتفاضة المسلحة والعنف الشعبي".

ويأتي هذا التطور فيما قال الرئيس دونالد ترامب صباح الأحد إن الاحتجاجات الكبيرة في إيران تظهر أن "الشعب انتبه أخيرا كيف تسرق وتهدر أمواله وثرواته على الإرهاب. يبدو أنهم (الشعب) لن يحتملوا هذا بعد الآن".

وشدد الرئيس على أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

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