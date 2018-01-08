مسؤول إيراني يدعو لإنزال 'أقصى العقوبات' بالمحتجين

دعا مسؤول قضائي إيراني بارز الاثنين إلى إنزال "أقصى العقوبات الممكنة" بحق قادة الاحتجاجات التي هزت إيران خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية حميد شهرياري قوله "إنه من الممكن أن يتوقع هؤلاء الذين نظموا وقادوا الاضطرابات ضد المؤسسة السياسية، العقوبة القصوى".

ولم يحدد شهرياري عدد معتقلي الاحتجاجات التي بدأت أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن مصادر غير رسمية تحدثت عن إعتقال ما يتراوح بين 1000 و1800 شخص أثناء المظاهرات، فيما لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم.

وقال النائب في البرلمان الايراني طيبي سيافاشي إن معتقلا يبلغ من العمر 22 عاما قد توفي في السجن.

وأضاف لوكالة الأنباء الرسمية "إيلنا" إن السلطات أبلغته أن المعتقل "انتحر".

ويشار إلى أن عقوبة الإعدام، هي أشد عقوبة على المدانين في إيران.

ويتهم العديد من المسؤولين الإيرانيين "قوى أجنبية" بالوقوف وراء الاضطرابات.

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