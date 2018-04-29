اعتقال مدير صحيفة في إيران

أوقف السلطات الإيرانية مدير صحيفة مقربة من التيار الإصلاحي على خلفية نشره مقالا مثيرا للجدل.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) التي تديرها الدولة أن العديد من الأشخاص تقدموا بشكاوى قانونية حول مقال في صحيفة شرق اليومية بزعم أنه "أهان النساء" في أحد مناطق مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن حسن حيدري مساعد مدعي عام مشهد قوله إن القضاء استدعى مدير الصحيفة مهدي رحمنيان بعد شكوى من أن المقال وصف قسما من نساء الحي بالـ"عاهرات".

وكانت صحيفة شرق قد نشرت في الثامن من نيسان/أبريل الجاري تحقيقا حول قتل فتاة أفغانية في السادسة من عمرها في حي شهيد رجائي في مشهد.

وفي هذا التحقيق، نقلت الصحيفة عن مسؤول جمعية تعنى بمساعدة الأطفال والمحتاجين، قوله إنه يعبر عن أسفه لوجود عدد كبير من "بيوت" الدعارة وبيع المخدرات في الحي.

وعلى غرار عدد كبير من الصحف اليومية الإصلاحية الأخرى، استأنفت "شرق" صدورها أواخر عام 2012 بعد منعها طوال سنوات، وهي واحدة من أبرز الصحف الإصلاحية، ووسائل الإعلام الداعمة للرئيس حسن روحاني.