رجل يصفع امرأة في الشارع.. بأي حق؟

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع تواصل إيرانية، امرأة تتعرض للمضايقة والضرب من قبل رجلين في الشارع بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

ونشر موقع "my stealthy freedom" على صفحته في فيسبوك مقطع الفيديو الذي أظهر المرأة وهي تصور الحادث قرب محطة مترو صادقي في طهران، فيما يقوم رجل بتعنيفها لفظيا من داخل سيارته وتهديدها وإصدار أوامر لها بارتداء الحجاب.

وترد المرأة على الغريب بالقول "اذهب بعيدا، سأرتدي الحجاب عندما ترتدي أنت واحدا".

ومع تصاعد حدة النقاش بين المرأة والرجل الذي ظل جالسا في سيارته، ترجل شخص آخر من سيارته وتهجم على المرأة، وطالبها "باحترام القوانين"، ثم أقدم على صفعها.

هذه ليست الحادثة الأولى التي تتعرض فيها إيرانيات رفضن ارتداء الحجاب وأقدمن على الخروج إلى الشوارع من دونه، إلى اعتداءات.

ففي وقت سابق من العام أعلنت السلطات اعتقال 29 امرأة بسبب خلعهن الحجاب، في خطوة نددت بها وزارة الخارجية الأميركية، وقالت إن ما قمن به يندرج ضمن حقهن الإنساني والحريات الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.

وفي الثامن من الشهر الجاري قضت محكمة إيرانية على امرأة بالسجن عامين إثر إدانتها بخلع الحجاب في مكان عام، تحدثت تقارير أنها الناشطة الإيرانية نرجس حسيني التي اعتقلت خلال التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة في إيران.