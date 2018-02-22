أحمدي نجاد يدعو لانتخابات 'حرة فورا' في إيران

طالب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بإجراء "انتخابات حرة فورا" في الجمهورية الإسلامية، وذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى المرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي نشرها الخميس موقع "دولة بهار".

وكتب أحمدي نجاد في الرسالة أن "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا -بالتأكيد من دون أن تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور ومن دون تدخل هيئات عسكرية أو أمنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار- ضرورة ملحة".

ولم يشر أحمدي نجاد في رسالته بشكل مباشر إلى الاضطرابات والتظاهرات التي هزت بلاده في فترة رأس السنة احتجاجا على الغلاء والفساد وقتل فيها 25 شخصا على الأقل.

يشار إلى أن إعادة انتخاب أحمدي نجاد المحافظ المتشدد في 2009 بعد اقتراع مثير للجدل، أدت إلى تظاهرات قتل فيها عشرات الأشخاص فيما أوقف الآلاف خلال قمع حركة احتجاجية قادها مهدي كروبي ومير حسين موسوي، المرشحان اللذان هزما في تلك الانتخابات وتحدثا آنذاك عن عمليات تزوير فيها.

ويخضع كروبي وموسوي حاليا للإقامة الجبرية. كانت الولايات المتحدة قد دعت إيران إلى الإفراج الفوري عنهما وعن زوجة موسوي المدافعة عن حقوق المرأة زهرة راهناورد في الذكرى السنوية السابعة لاحتجازهم والتي صادفت الـ14 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات