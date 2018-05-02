زلزال يضرب جنوب غرب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر الأربعاء مدينتي سخت ویاسوج جنوب غربي إيران.

وقال المركز الأميركي لرصد الزلازل إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 8:38 بالتوقيت المحلي (4:08 ت.غ) على بعد نحو 160 كيلومترا شمال غرب محافظة شيراز.

ونقلت وسائل إعلام محلية إيرانية عن مسؤول في إدارة الطوارئ قوله إن الهزة لم تسفر حتى الآن عن أية أضرار بشرية أو مادية.

ودعت السلطات الإيرانية المواطنين في منطقة الزلزال إلى البقاء خارج المنازل حتى إشعار آخر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ضرب زلزال قوته 7.3 درجة قرى وبلدات في إقليم كرمانشاه غربي إيران على طول الحدود الجبلية مع العراق، ما أسفر عن مقتل 620 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.