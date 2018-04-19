زلزال قرب مفاعل بوشهر الإيراني

قالت السلطات الإيرانية الخميس إن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة كاكي في محافظة بوشهر المطلة على الخليج جنوب إيران. ويبعد مركز الزلزال نحو 100 كيلومتر عن مفاعل بوشهر النووي.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية مصطفى مرتضوي قوله إن "الزلزال وقع عند الساعة 11:04 صباحا بالتوقيت المحلي (6:34 ت غ) وكان على عمق 18 كيلومترا وعلى مسافة 30 كيلومترا من مدينة كاكي".

وحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، فإن الهزة كانت بقوة 5.5 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأشار مرتضوي إلى أن السلطات أرسلت فرق إغاثة إلى المنطقة، وأفاد بـ "عدم تسجيل أية خسائر مادية أو بشرية لغاية الآن".

وتضم بوشهر المفاعل النووي الوحيد المعروف الذي تمتلكه طهران، والذي بدأ تشغيله عام 2011 وبنته روسيا.

وفي هذا السياق قالت الإدارة التنفيذية للمفاعل إن الزلزال لم يحدث أي أضرار بالمفاعل وإن العمل مستمر في المنشأة النووية بشكل طبيعي.

وفي البحرين والكويت قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بالزلزال وإنهم أخلوا المباني الشاهقة.

وكانت إيران قد شهدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زلزالا بقوة 7.2 درجات ضرب منطقة قريبة من الحدود مع العراق، أسفر عن مقتل 530 شخصا وإصابة الآلاف.