بومبيو لـ'النظام الإيراني': لا تنهبوا شعبكم!

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إن إيران لا تزال غير مؤهلة لامتلاك سلاح نووي يهدد أمن استقرار الشرق الأوسط والأمن القومي الأميركي.

وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة صوت أميركا، الخدمة الفارسية "أن النظام الإيراني كان ينفق أطنانا من المال على برنامجه النووي، وهو أمر لن تسمح به أميركا".

وأشار بومبيو إلى عدم وجود مشكلة إذا كانت طهران ترغب في برنامج سلمي للطاقة النووية، مشددا على ضرورة "أن يتم شراء ما يحتاجونه من مواد لإتمام ذلك".

واعتبر بومبيو أن القيادة في طهران أدخلت البلاد بمغامرة في المنطقة داعيا إلى وقف هذا الأمر، وأضاف "لا تنهبوا شعبكم ولا تهدروا أمواله".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الأمن القومي الأميركي يضع في الاعتبار حال الشعب الإيراني، وأن أميركا قادرة على إحداث التغيير.

وشدد على أن تغيير النظام في إيران لا يعتبر أولوية لأميركا، إذ إن الأولوية لما يريده الشعب الإيراني من دون تحريض من كبار القادة الذين يهتفون "الموت لأميركا".

مختلفان

وتحدث بومبيو عن الاختلاف بين الاتفاق النووي السابق والإطار الأمني الذي وضعه ترامب، فالأول كان محدودا يهدف إلى الإشارة فقط لحجم الأموال التي ينفقها النظام الإيراني على برنامجه النووي.

وأضاف بومبيو أن التهديد الذي تمثله إيران أكبر بكثير من قدرة الاتفاق الأول على كبحه، وهنا يأتي دور الإطار الأمني الذي وضعه الرئيس ترامب.

ونوه وزير الخارجية في حواره على ضرورة سماح إيران بإتمام عمليات التفتيش، بما في ذلك تفتيش المواقع العسكرية ومختبرات البحوث ومختلف الأماكن التي كانت تشكل جزءا من البرنامج النووي الإيراني.

دعم الشعب الإيراني

وفيما يخص الوضع الداخلي في إيران، قال بومبيو إن الولايات المتحدة تستطيع تقديم الدعم المعنوي للشعب الإيراني الذي تنهب ثرواته لإنفاقها في سورية والعراق.

وأوضح بومبيو أن الإدارة الأميركية لا تستهدف تغيير النظام الإيراني ما دام يعمل على تحقيف الأهداف نفسها التي تسعى إليها الولايات المتحدة.

وذكر بومبيو في حواره الرهائن الأميركيين المحتجزين في إيران، مثل بوب ليفنسون، مشيرا إلى جهود وزارة الخارجية الأميركية المتواصلة لإعادتهم للوطن.

شعارات معادية لأميركا

وعن الشعارات المعادية لأميركا وإسرائيل والتي يتم ترديدها داخل إيران، رأى بومبيو أنها يجب أن تمنع، خاصة تلك الصادرة من جانب قادتهم، "لكن الأمر لا يقلقني كثيرا".

واعتبر بومبيو جهود الكونغرس للكشف عن فساد النخبة الحاكمة في إيران في غاية الأهمية، وختم قائلا: "الشعب الإيراني يستحق الاطلاع على الحقيقة".