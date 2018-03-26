'صخور مزيفة' تفضح دور إيران الدموي في اليمن

قالت مؤسسة أبحاث معنية بالصراعات مقرها لندن، إن الحوثيين استخدموا قنابل على شكل صخور في الحرب في اليمن، تشبه تلك التي يستخدمها حزب الله اللبناني وجماعات موالية لإيران في العراق والبحرين.

وأوردت مؤسسة "أبحاث تسليح الصراع" أن هذا التشابه يكشف النفوذ الإيراني في المنطقة وفي صناعة هذا النوع من القنابل، ويؤكد الاتهامات الموجهة لطهران بدعم الحوثيين عبر تزويدهم بالأسلحة والصواريخ.

وأضافت أنها عثرت على قنبلة على شكل صخرة مزيفة في كانون الثاني/يناير 2017 بالقرب من مدينة المخا التي تبعد 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة صنعاء.

القنبلة كانت مغطاة بالألياف الزجاجية، ومعبأة بالمتفجرات، وفقا للمنظمة، كما أنها يمكن أن تنفجر باستخدام موجات الراديو أو الأشعة تحت الحمراء.

وأيضا هناك ثلاثة أنواع منها، بما في ذلك الألغام المضادة للأفراد، والعبوات الناسفة، التي يمكن أن تخترق العربات المدرعة، واستخدمت ضد القوات الأميركية في العراق، حسب التقرير.

وقال التقرير إن المحققين وجدوا أيضا نوعا من الأسلاك المصنوعة في الصين وتستخدمها إيران عادة في صنع العتاد.

وحسب رئيس العمليات الإقليمية في المؤسسة تيم ميتشيتي، فـ "إن الإنكار الإيراني لتسليح الحوثيين، الذي كان مقبولا في فترة ما، لن يعد مقبولا بعد الآن".

وأضاف "بمجرد تفكيك المكونات التي صنعت منها هذه القنابل، نصل فورا إلى الموزعين الإيرانيين".