الاتفاق النووي 'في العناية المكثفة' وأوروبا تحاول

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

تبذل أوروبا جهودا لإخراج الاتفاق النووي مع إيران من "العناية المركزة" حسب وصف فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتمعت الخميس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتخذوا قرارا بالإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران. فهل يصمد الاتفاق من دون واشنطن؟

رئيس التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك قال الجمعة إن الولايات المتحدة وأوروبا تتفقان أكثر مما تختلفان. وأن واشنطن ترى "فرصة" لتوسيع التعاون مع الدول التي تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها بشأن سلوك إيران.

وأضاف هوك، قبل خطاب من المقرر أن يلقيه وزير الخارجية مايك بومبيو الاثنين يركز فيه على إيران، أن "جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا".

لكن أوروبا تسعى لحماية استثماراتها، وتحاول أن تبحث عن حلول

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاستثمار في إيران جزء لا يتجزأ من التزاماته المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع مع طهران. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان الجمعة إنها "أطلقت العملية الرسمية لتفعيل نظام الحجب الأساسي عن طريق تحديث قائمة العقوبات الأميركية على إيران الواقعة في نطاق اختصاصه"، مشيرة إلى قواعد أصلية أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 1996​.

ويسمح هذا النظام، المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد منذ عدة عقود، للشركات الأوروبية المتضررة بفعل العقوبات الأميركية بالحصول على التعويضات بواسطة آليات قانونية محددة.

وأضافت المفوضية أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يرفضه البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي رسميا، لكن من الممكن تفعيله على نحو أسرع إذا توافر دعم سياسي قوي.

وللشركات الأوروبية حساباتها القائمة على الربح والخسارة، والخشية من العقوبات الأميركية.

يتساءل أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور خطار أبو دياب عن موقف شركات القطاع الخاص حول ما إذا كانت ستسير خلف الدول الأوروبية وتفضل البقاء في إيران، أم ستبحث عن مصالحها وتخشى العقوبات الأميركية؟ مرجحا أن بعضها قد تنسحب من إيران.

"ضربة قاضية"

وقال أبو دياب لـ"موقع الحرة" إن الرئيس الفرنسي ماكرون قالها صراحة الخميس "لن نكون حلفاء لإيران"، مبينا أن أوروبا تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت عنوان احترام القانون الدولي، لكن هل ستبقى الدول الأوروبية متوحدة؟ وإلى متى ستبقى متينة أمام الخطوة الأميركية؟

يؤكد أبو ديان أن "الضربة الأمريكية كانت قاضية لأن الاتفاق من وجهة نظري كان اتفاقا ثنائيا بين أميركا وإيران مغلف أوروبيا، والاتفاق حاليا يترنح ولم يمت".

الأستاذ الجامعي المختص في الشؤون الإيرانية الدكتور حسن هاشميان يلفت إلى نقطة مهمة وهي أن المحاولة الأوروبية "غير جادة لأنها تشمل الشركات الصغيرة والوسطى ولا تشمل الشركات الكبيرة والعملاقة".

وقال لـ"موقع الحرة" "تزامنا مع اتخاذ هذه القرارات رأينا الشركات العملاقة سيمنس خرجت من إيران، ولذا فإن خروج الشركات الكبرى لن يخدم موقف إيران".

ولدى وصوله لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بلغاريا الخميس، سئل الرئيس الفرنسي إن كان قلقا من إعلان شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال نيتها الانسحاب من إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني؟ فقال إن "الأمر متروك للشركات العاملة في أسواق شتى لاتخاذ قراراتها بنفسها".

وعبّر ماكرون عن تفهمه لقلق الشركات الكبيرة الراغبة في حماية مبيعاتها الأميركية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساند الشركات الأصغر التي تريد مواصلة العمل مع إيران.

وقالت مجموعة إنجي الفرنسية للطاقة والمرافق الجمعة إنها ستنهي عقودها الهندسية في إيران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.

كما أعلن بنك "دي .زد" الألماني الجمعة إنه سيوقف تعاملاته المالية مع إيران في تموز/يوليو، وقال "سنعلق بشكل كامل تعاملاتنا للمدفوعات الأجنبية المرتبطة بإيران بدءا من أول تموز/يوليو".