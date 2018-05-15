"الأسر الانتحارية".. تكتيك داعش الجديد

هزائم متتالية مني بها تنظيم داعش خلال الأشهر الأخيرة، على إثرها بدأ التنظيم الإرهابي في التخلي عن تكتيكاته القديمة وتبني أخرى جديدة.

في إندونيسيا، استهدفت أسرة مكونة من ستة أفراد ثلاث كنائس في مدينة سورابايا، ثاني أكبر مدن البلاد (13 آيار/مايو)، وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

لم تمر ساعات، حتى وقع هجوم انتحاري آخر استهدف مركزا للشرطة في المدينة ذاتها على يد أسرة مكونة من خمسة أفراد، مسخدمين في ذلك دراجات نارية مفخخة.

تشير أصابع الاتهام إلى "الجماعة الإسلامية" في إندونيسيا، والتي تربطها/ربطتها علاقات قوية بتنظيم داعش والقاعدة. تبنت الجماعة من قبل تفجيرات بالي في عام 2002، والتي أسفرت عن أكبر مجزرة شهدتها إندونيسيا في تاريخها، بمقتل 202 شخص.

العشرات من "الجماعة الإسلامية" كانوا قد سافروا إلى سورية بعدما دعاهم زعيم داعش أبو بكر البغدادي. وعاد كثيرون على وقع الخسائر الكبيرة التي لحقت بالتنظيم.

وأفادت الشرطة الإندونيسية بأن العائلة التي نفذت الهجوم الانتحاري في قسم الشرطة، كانوا من بين مئات الإندونيسيين الذين عادوا من سورية مؤخرا.