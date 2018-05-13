قتلى وحرجى في هجمات استهدفت كنائس بإندونيسيا

قتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح 40 آخرون الأحد في تفجيرات، استهدفت كنائس في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت شرطة مدينة سورابايا ثاني أكبر مدن البلاد، أنّ الاعتداءات نفذت في ثلاثة مواقع مختلفة وبفارق عشر دقائق بين الاعتداء والآخر.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية اشتعال النار في إحدى الكنائس مع تصاعد دخان أسود كثيف، وسُمع دوي انفجار ضخم بعد ساعات من هذه الهجمات.

وتأتي الاعتداءات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها قبل أيام من بدء شهر رمضان في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والذي يشهد حالة تأهب بعد وقوع اعتداءات في السنوات الأخيرة، بعضها من تنفيذ تنظيم داعش.

وتم استدعاء خبراء الشرطة لتفكيك متفجرات في كنيسة "العنصرة" في وسط سورابايا.

ووقعت التفجيرات بعد أيام من قيام سجناء إسلاميين متشددين بقتل خمسة من أفراد قوة خاصة لمكافحة الإرهاب أثناء مواجهة استمرت 36 ساعة في سجن محاط بإجراءات أمن مكثفة عند مشارف العاصمة جاكرتا.

وأمرت الشرطة بإغلاق كل الكنائس في سورابايا بشكل مؤقت الأحد كما أُلغي مهرجان ضخم للطعام في المدينة.