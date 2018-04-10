خمر مغشوش يقتل العشرات في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية الثلاثاء إن أكثر من 50 شخصا توفوا نتيجة تناولهم مشروبات روحية يعتقد أنها مغشوشة.

ونقل العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج منذ الأسبوع الماضي بعد أن تناولوا مواد كحولية مصنعة في المنازل وتحتوي على مكونات تدخل في صناعة مواد طاردة للحشرات.

وأعلنت الشرطة اعتقال 12 رجلا على الأقل في العاصمة جاكرتا وإقليم مجاور للاشتباه في صنع وبيع الخمور، كما صادرت آلاف الزجاجات بعد مداهمات لمحال الباعة المتجولين.

وقالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا قد تعرضوا للتسمم نتيجة لاحتواء المشروبات الكحولية على مواد سامة كالميثانول، أو نتيجة لاحتوائها على مواد تستخدم في طرد البعوض.

وتفرض إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة معدلات عالية من الضرائب على الكحول، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تحول الناس إلى مشروبات منزلية رخيصة الثمن.