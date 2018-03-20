الهند تؤكد مقتل 39 من مواطنيها المختفين في العراق

أكدت الهند الثلاثاء مقتل 39 من رعاياها يعتقد أن متشددين خطفوهم في العراق قبل حوالي أربعة أعوام، وذلك بعد إعلان السلطات العراقية العثور على رفات هؤلاء في مقبرة جماعية.

وقالت وزيرة الخارجية سوشما سواراج أمام البرلمان إنه تم استخراج رفات المفقودين من مقبرة جماعية وإن اختبارات الحمض النووي أكدت أنهم عمال البناء الذين اختفوا في 2014 في مدينة الموصل.

وأضافت "يمكنني القول بالدليل القاطع إن الـ39 لقوا حتفهم"، مشيرة إلى أن اختبارات الحمض النووي أكدت هوية 38 منهم أما الشخص المتبقي فكانت النتيجة مطابقة بنسبة 70 في المئة.

وظلت الحكومة الهندية تردد لسنوات أنها لن تعلن وفاة العمال إلا بعد الحصول على دليل يؤكد ذلك.

المصدر: وكالات