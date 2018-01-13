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من أميركا

إنذار كاذب بقرب سقوط صاروخ بالستي في هاواي

جانب من مدينة هونولولو في هاواي

أعلنت سلطات هاواي السبت أن إنذارا صدر عن طريق الخطأ حذر سكان الولاية الأميركية من قرب سقوط صاروخ بالستي في الجزيرة، وطلب منهم الاحتماء في الملاجئ.

وسرعان ما صدر تكذيب للخبر في تغريدة نشرتها وكالة إدارة حالات الطوارئ في الولاية.

وأعاد حاكم هاواي ديفيد إيجي تغريد هذا النفي.

كما نشرت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ تغريدة أكدت فيها أنها لم ترصد أي تهديد لهاواي بصاروخ بالستي، وأن الإنذار أرسل عن طريق الخطأ.

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