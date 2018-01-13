إنذار كاذب بقرب سقوط صاروخ بالستي في هاواي

أعلنت سلطات هاواي السبت أن إنذارا صدر عن طريق الخطأ حذر سكان الولاية الأميركية من قرب سقوط صاروخ بالستي في الجزيرة، وطلب منهم الاحتماء في الملاجئ.

وسرعان ما صدر تكذيب للخبر في تغريدة نشرتها وكالة إدارة حالات الطوارئ في الولاية.

NO missile threat to Hawaii. — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) January 13, 2018

وأعاد حاكم هاواي ديفيد إيجي تغريد هذا النفي.

There is NO missile threat. https://t.co/qR2MlYAYxL — Governor David Ige (@GovHawaii) January 13, 2018

كما نشرت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ تغريدة أكدت فيها أنها لم ترصد أي تهديد لهاواي بصاروخ بالستي، وأن الإنذار أرسل عن طريق الخطأ.