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بالفيديو.. عشرات القتلى بسبب بركان في غواتيمالا

غازات تتصاعد من بركان فويغو

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان فويغو في غواتيمالا الاثنين إلى 62 قتيلا وعشرات الجرحى، في وقت تواصل فرق الإسعاف جهودها لانتشال الجثث من القرى المنكوبة، حسبما أعلنت السلطات.

وقال رئيس المعهد الوطني للطب الشرعي في غواتيمالا فانويل غارسيا إنه "حتى الآن بلغ عدد الجثث التي يعمل عليها المعهد الوطني للطب الشرعي 62 جثة".

وأدى ثوران بركان فويغو الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا ويبعد 35 كيلومترا جنوب غرب العاصمة غواتيمالا، إلى إجلاء أكثر من 4500 شخص كما أعلنت صباح الاثنين المنسقية الوطنية لإدارة الكوارث.

وفي صور بثتها محطات التلفزة ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهرت أعمدة عملاقة من الرماد ترتفع من البركان.

واجتاحت غازات وأدخنة فويغو قرى ريفية قريبة من البركان ومدينة أنتيغوا التي تعد أهم موقع سياحي في غواتيمالا.

وأعلن المتحدث باسم المنسقية ديفيد دي ليون في وقت سابق الاثنين أن الضحايا حوصروا من الحمم المشتعلة التي قذفها البركان.

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