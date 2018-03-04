اتفاق حزبي يسمح لميركل بتولي ولاية رابعة

وافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الأحد على الدخول في تحالف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يمكنها من تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية.

وبهذا الاتفاق يتوقع أن ينتخب النواب رسميا ميركل مستشارة للبلاد في منتصف آذار/مارس الجاري، وعلى الأرجح في الـ 14 منه.

وأثنت ميركل على قرار الحزب الاشتراكي الديموقراطي وعلقت في تغريده على صفحة حزبها (الاتحاد المسيحي الديموقراطي) المحافظ "يسرني أن نواصل تعاوننا لما هو في صالح بلادنا".

لكن يبدو أن ولاية ميركل الرابعة، وعلى الأرجح الأخيرة برأي المراقبين، ستكون أكثر هشاشة بكثير من الولايات السابقة، لأن الائتلاف مع الاشتراكيين الديموقراطيين لا يملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس النواب وتبلغ 53.5 في المئة أمام اليمين المتطرف.

وفي مؤشر إلى الريبة المتبادلة بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين، فاوض الحزب الاشتراكي الديموقراطي على بند يجيز له الخروج من الائتلاف بعد سنتين.

وتواجه ميركل البالغة من العمر 63 عاما انتقادات لم تشهدها من قبل داخل حزبها الذي تقوده منذ حوالي عقدين، وتصاعدت هذه الانتقادات بعدما تخلت للحزب الاشتراكي الديموقراطي عن وزارة المالية التي تعتبر تقليديا من حصة المحافظين.

وبموجب الاتفاق حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي أيضا على وزارة الخارجية وأربع وزرات أخرى، وأيضا تمكن من الحصول على تنازلات في مجالات شتى مثل الصحة والوظائف.