بوش الأب يغادر المستشفى

غادر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب المستشفى الاثنين بعدما أمضى فيه ثمانية أيام إثر إصابته بهبوط في ضغط الدم وإرهاق.

وقال المتحدث باسمه جيم مكغراث في تغريدة على تويتر إن الرئيس بوش البالغ 93 عاما، "يشعر بعميق الامتنان للرعاية الممتازة التي حصل عليها والتمنيات الكثيرة بالشفاء التي تلقاها".

President @GeorgeHWBush was discharged from @SMHCHealth today after being treated for low blood pressure. The president is deeply appreciative both for the terrific care and the many good wishes he has received. — Jim McGrath (@jgm41) June 4, 2018

وكان المتحدث قد أعلن في 27 أيار/مايو أن الرئيس الـ41 للولايات المتحدة والأكبر سنا بين سائر الرؤساء السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة، قد أدخل مستشفى "ساذرن ماين هيلث كير" في ولاية ماين بعد انخفاض في ضغط دمه ومعاناته من الإرهاق.

ويمضي بوش الأب عادة أيام الصيف في ولاية ماين التي وصل إليها في الـ20 من الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأسبق قد أدخل في الـ24 من نيسان/أبريل الماضي إلى مستشفى في ولاية تكساس إثر إصابته بعدوى في الدم بعد يوم على جنازة زوجته باربرا.

وأدخل بوش الذي يعاني من مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، إلى المستشفى مرات عدة بسبب معاناته من التهابات رئوية.

تجدر الإشارة إلى أن بوش تولى الرئاسة لولاية واحدة ما بين عامي 1989 و1993.