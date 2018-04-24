بوش الأب في العناية المركزة

نقل الرئيس السابق جورج هربرت ووكر بوش إلى العناية المركزة مساء الاثنين إثر إصابته بعدوى في الدم.

وقال جيم مكغراث المتحدث باسم الرئيس السابق في بيان إن بوش البالغ 93 عاما، "أدخل مستشفى هيوستن ميثوديست صباح الأحد بعد إصابته بعدوى انتشرت فيما بعد في دمه".

وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي الـ41 يتجاوب مع العلاج ويبدو أنه يتعافى.

وتأتي الوعكة الصحية لبوش الأب بعد وفاة زوجته باربرا التي أمضى معها 73 عاما، الثلاثاء الماضي.

وأدخل بوش الذي يعاني من مرض باركنسون (الشلل الرعاشي)، إلى المستشفى مرات عدة بسبب معاناته من التهاب رئوي.

تجدر الإشارة إلى أن بوش تولى الرئاسة ما بين عامي 1989 و1993.