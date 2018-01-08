قرار إسرائيلي باستئناف تزويد غزة بالكهرباء

تستأنف إسرائيل إمداد قطاع غزة ببعض احتياجاته من الكهرباء الاثنين بعدما تعهد الفلسطينيون بدفع تكاليف الاستهلاك.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن القرار جاء لمنع تدهور الأوضاع في غزة، مضيفا "لقد قلنا إننا لسنا معنيين، لكن لا نريد أن نرى مياه الصرف الصحي تسير في البحر وتصل إلى عسقلان وأشدود ولا نريد أن تنتشر الأوبئة التي قد تصل إلينا".

وكان الوزير قد أعلن في بيان مقتضب الأحد أنه أمر بتجهيز خطوط الكهرباء التي يمكنها نقل ما يصل إلى 120 ميغاوات للتشغيل الكامل في موعد أقصاه الاثنين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعيد 50 ميغاوات إضافية من الكهرباء إلى غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن خبير اقتصادي من غزة قوله إن استئناف إمدادات الكهرباء من إسرائيل وهي مورد الكهرباء الرئيسي للقطاع، قد يرفع عدد ساعات توصيل التيار الكهربائي إلى ست ساعات.

استمع إلى تقرير مراسل "رايو سوا" خليل العسلي والتفاصيل: