ارتفاع قتلى احتجاجات غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة الاثنين وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال الصدامات التي وقعت الجمعة في خان يونس جنوبي القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان إن الشاب كان قد أصيب بعيار ناري في البطن خلال المواجهات مع الجنود الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها الحدود مع إسرائيل بمناسبة ما يسمى "يوم الأرض".

وبهذا يرتفع إلى 17 عدد القتلى الفلسطينيين في المواجهات التي جرح فيها نحو 1480 فلسطينيا منذ الجمعة حتى مساء الأحد، من بينهم 800 بالرصاص الحي، وفق القدرة الذي أشار إلى أن إصابات العشرات منهم بالغة الخطورة.

وكان عشرات آلاف الفلسطينيين قد توجهوا الجمعة إلى المنطقة الحدودية في إطار حركة احتجاج من المقرر أن تستمر ستة أسابيع للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.