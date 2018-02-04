فرنسا وتركيا تبحثان خريطة طريق بشأن سورية

قالت فرنسا الأحد إنها ستعمل مع تركيا خلال الأسابيع المقبلة على إعداد "خريطة طريق دبلوماسية" من أجل وضع حد للنزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات في سورية.

وأعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان "يأملان إيجاد حل سياسي" للأزمة في سورية بإشراف الامم المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد محادثة هاتفية أجراها ماكرون مع أردوغان السبت تباحثا خلالها بالأخص في الهجوم العسكري الذي تشنه تركيا على عفرين شمال سورية مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان ماكرون قد أثار غضب أنقرة الأسبوع الماضي عندما قال في مقابلة صحافية إن فرنسا سيكون لديها "مشكلة حقيقية" في حال تبين أن الحملة العسكرية التركية هي "عملية اجتياح".

وكانت تركيا قد بدأت في 20 كانون الثاني/يناير الماضي هجوما عسكريا على مدينة عفرين شمال سورية استهدفت خلاله وحدات حماية الشعب الكردية التي تتلقى دعما أميركيا في إطار محاربة داعش. وأفادت مصادر من المدينة بأن القصف التركي أودى بعشرات من المدنيين.