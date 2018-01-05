ماكرون يقترح على تركيا شراكة مع الاتحاد الأوروبي بدل الانضمام إليه

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على تركيا "شراكة وتعاونا مع الاتحاد الأوروبي" كبديل عن الانضمام إلى هذا التكتل.

وقال ماكرون إثر اجتماعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس إن الهدف من هذا الاقتراح هو "الحفاظ على ارتباط تركيا والشعب التركي بأوروبا، والعمل على جعل مستقبله مبنيا على التطلع إلى أوروبا ومع أوروبا".

ورد الرئيس التركي بأن بلاده "تعبت" من انتظار استمر 54 عاما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أردوغان "لا يمكننا أن نتوسل بشكل دائم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن 16 فصلا للتفاوض ما تزال "مفتوحة ولم تغلق مطلقا" من أصل 35 في المجموع.

وتجري مفاوضات صعبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ العام 2005 إلا أنها باتت شبه متوقفة منذ أشهر عدة بسبب التطورات الأخيرة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الصيف الماضي.