تقرير يكشف عدد قتلى داعش من الفرنسيين

أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن نحو 300 فرنسي ينتمون لتنظيم داعش قتلوا في العراق وسورية منذ عام 2014.

وأضافت أن من بين القتلى 12 امرأة، فيما تحدثت آخر الاحصاءات عن عودة 256 شخصا إلى فرنسا بعدما قاتلوا مع داعش في مناطق القتال، ويضاف إليهم 78 قاصرا.

وكانت الحكومة الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن نحو 1700 فرنسي توجهوا إلى مناطق القتال في العراق وسورية منذ من 2014، وأشارت إلى أن نحو 730 شخصا و500 طفل لا يزالون في المنطقة المذكورة.

ويشكل المتشددون العائدون هاجسا لدى السلطات الفرنسية منذ الهجمات الدامية التي شهدتها البلاد في 2015، وشارك فيها فرنسيون عائدون من سورية.