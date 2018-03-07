قائمة أغنى أغنياء العالم.. السعوديون غائبون

أصدرت مجلة فوربس الأميركية قائمة بأغنى أغنياء العالم لعام 2018 وضمت أكثر من 2200 ملياردير من مختلف البلدان، وحملت مفاجئات عديدة على الصعيد العربي.

وأحتل مؤسس ومدير شركة أمازون للتجارة الإلكترونية جيف بيزوس المرتبة الأولى، إذ بلغت ثروته 112 مليار دولار، مقارنة بـ 39.2 مليار دولار العام الماضي.

وتراجع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الذي تربع على عرش القائمة لسنوات عدة، إلى المركز الثاني بعد أن قدرت ثروته بنحو 90 مليار دولار.

وحل رجل الأعمال والمستثمر الأميركي وارن بفيت في المركز الثالث بثروة تقدر بـ 84 مليار دولار. ويمتلك بفيت مجموعة شركات من بينها غايكو للتأمين وشركة صناعة البطاريات المعروفة التي تحمل علامة دوراسيل.

وفي المرتبة الرابعة جاء مدير شركة "إل في إم إتش" للسلع والملابس برنارد أرنو والذي بلغت ثروته 72 مليار دولار ويعتبر أغنى شخص في أوروبا.

وأحتل مؤسس موقع فيسبوك مارك زكربيرغ المرتبة الخامسة بثروة بلغت 71 مليار دولار.

مصر والإمارات في المقدمة

وعلى الصعيد العربي تضمنت قائمة فوربس لأثرياء العالم 31 مليارديرا، بثروة إجمالية بلغت 76.7 مليار دولار.

وتصدر المصري ناصف ساويرس قائمة الأثرياء العرب بصافي ثروة قدرها 6.6 مليارات دولار.

في حين تصدرت الإمارات الدول العربية من حيث عدد الأثرياء في القائمة بسبعة، تلتها مصر بستة فقط.

واحتل فهد الحريري (37 عاما) وهو الابن الأصغر لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كأصغر ثري عربي بنحو 1.3 مليار دولار، واحتل المرتبة الـ27 في قائمة أثرياء العرب لعام 2018.

فيما حل الإماراتي سعد الغرير، 93 عاما، في المرتبة الأولى عربيا من حيث العمر بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار.

استبعاد السعودية للمرة الأولى

واستثنت فوربس للمرة الأولى أثرياء السعودية من قائمتها، حيث فضلت عدم إدراج 10 منهم على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول عقب احتجاز نحو 200 شخصية سعودية من بينهم أثرياء ورجال أعمال.

وكانت القائمة السابقة التي صدرت في 2017 ضمت 10 أثرياء من أبرزهم الوليد بن طلال بثروة تقدر بـ 18.7 مليار دولار، وعبد الله الراجحي بـ 1.9 مليار دولار.

ترامب يتراجع

وتناقصت ثروة الرئيس دونالد ترامب بعد أكثر من عام على توليه السلطة في البيت الأبيض، وبلغت ثروته ما يقارب 3.1 مليارات دولار، بعد أن قدرت العام الماضي بنحو 3.5 مليارات دولار.

وأشارت فوربس إلى أن تراجع ترتيب ترامب يعود جزئيا إلى انخفاض قيمة العقارات بوسط نيويورك وتراجع عائدات ملاعب الغولف التي يملكها.

واستحوذت الولايات المتحدة على أكبر عدد من أصحاب المليارات في دولة واحدة، إذ بلغ عددهم 585 مليارديرا، وجاءت الصين في المركز الثاني.

وضمت ولاية كاليفورنيا وحدها 144 مليارديرا، وهو رقم أكبر من عدد أصحاب المليارات في أي دولة منفردة باستثناء الولايات المتحدة والصين.

واحتلت ألمانيا موقع أكبر دولة في أوروبا بالنسبة لعدد المليارديرات، إذ فيها 123 مليارديرا، بينما في الهند 119، وروسيا 102.