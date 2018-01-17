رئيس الوزراء الإثيوبي يجري مباحثات حول النيل في القاهرة

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين الأربعاء إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين لبحث قضية سد "النهضة" التي تخشى مصر أن يخفض حصتها من مياه نهر النيل، وسط توترات متفاقمة بين البلدين اللتين تعتمدان على مياه النهر.

وديسالين هو أرفع مسؤول أثيوبي يزور مصر للمشاركة في اجتماع بات منتظما "للجنة العليا المشتركة" لمعالجة القضية. وسوف يلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس.

وعقد وزيرا خارجية البلدين محادثات قبيل الزيارة، وقالت مصر إنها ملتزمة باتفاق سابق لتقاسم النيل مع إثيوبيا والسودان.

وقال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي: "سوف يكون عند تنفيذه بالكامل، نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل".

وأعربت مصر عن قلقها الشديد بسبب السد الذي أوشك على الانتهاء عند منبع النهر.

والنيل هو مصدر المياه الجارية لسكان البلاد البالغ تعدادهم 95 مليونا

وقللت إثيوبيا التي يقارب تعداد سكانها سكان مصر، من شأن هذه المخاوف، وقالت إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية.

وأعربت مصر عن مخاوفها من أن ملء الخزان يمكن أن يقلل من تدفق مياه النيل ما يحتمل أن يؤثر بشدة على الزراعة وقطاعات أخرى في مصر.

وتقول إثيوبيا إن السد تبلغ كلفة تشييده خمسة مليارات دولار، وإن الأغلبية العظمة من سكانها تفتقد للكهرباء. وسوف يولد السد الكهرومائي أكثر من 6400 ميغاوات، في زيادة كبيرة للإنتاج الحالي للبلاد من الكهرباء الذي يبلغ 4 آلاف ميغاوات.

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