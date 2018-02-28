مصر.. قتلى في تصادم قطارين في البحيرة

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 4015 آخرون في حصيلة أولية جراء تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا في محافظة البحيرة شمال مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن 30 سيارة اسعاف تتواجد في موقع الحادث بقرية كوم حمادة بالبحيرة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات والمصابين أولية.

ونشر ناشطون صورا قالوا إنها للحادث الذي وقع قرب محطة أبو الخاوي:

وهذا مقطع فيديو من مكان الحادث:

ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث الذي يأتي بعد نحو ستة أشهر من حادث مماثل وقع في الإسكندرية وخلف 41 قتيلا.