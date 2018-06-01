تريزيجيه وشيكابالا.. من أين جاءت أسماء نجوم الكرة المصرية؟

شيكابالا.. كهربا.. تريزيجيه.. نيديفيد.. أوباما وغيرهم، أسماء لاعبين يعرفها جيدا عشاق الساحرة المستديرة في مصر والبلدان العربية، فما أصلها؟
يقول الصحافي والناقد الرياضي المصري محمد البنهاوي لـ"موقع الحرة" إن بدر رجب المدير الفني السابق بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، ومدير مدرسة الكرة بنادي الجزيرة الإماراتي الحالي هو من أطلق بعض هذه الأسماء على لاعبي الأهلي في بداية مشوارهم نحو الاحتراف، ثم ارتبطت بهم تلك الأسماء.
تريزيجيه
اللاعب محمود حسن المشهور بـ"تريزيجيه" (23 عاما) محترف بنادي قاسم باشا التركي، وهو معار من أندرلخت البلجيكي.
يقول تريزيجيه إن مدربه السابق بدر رجب أطلق عليه هذا الاسم عندما كان ناشئا في النادي الأهلي، ويلعب رأس حربة وكان يحلق رأسه فكان شبيها بمهاجم المنتخب الفرنسي السابق ونادي يوفنتوس الإيطالي ديفيد تريزيجيه، لكن محمود لديه شعر حاليا ويلعب في الجناح الأيسر في منتخب مصر.
شاهد.. محمود حسن تريزيجيه يكشف سبب تسميته بهذا الاسم
وفي هذا المقطع يظهر مهاجم المنتخب الفرنسي السابق ونادي يوفنتوس الإيطالي ديفيد تريزيجيه متحدثا عن تريزيجيه مصر.
شيكابالا
هو محمود عبدالرازق لاعب نادي الزمالك، والذي قال في تصريحات تلفزيونية سابقة إن هذا الاسم كان في الأصل لشقيقه الذي كان لاعبا لكرة القدم في نادي أسوان وكان شهيرا بـ"شيكابالا"، "وعندما كبر واعتزل اللعب، وبدأت أنا في اللعب أخذت منه اسم شهرته".
كهربا
رغم أن اللاعب محمود عبد المنعم" كهربا" يلعب لصالح خط هجوم نادي الزمالك إلا أن من أطلق عليه هذا اللقب هو المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي بدر رجب.
ويقول اللاعب عن سبب تسميته بهذا الاسم إنه كثير الحركات في المباريات ولأنه عصبي ويبدو كأنه يشتبك مع اللاعبين الآخرين.
وكان اللاعب عمرو جمال، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر قال عنه: "دا عشان بيكهرب الماتش".
سبب تسمية كهربا بهذا الاسم
يوسف أوباما
هو اللاعب بوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" مهاجم نادي الزمالك.
ويقول الصحافي والناقد محمد البنهاوي لـ"موقع الحرة" إن وسائل الإعلام هي من أطلقت عليه هذا الاسم للشبه الكبير بينه وبين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
بامبو
هو كريم أحمد سعيدل اعب خط وسط نادي الإسماعيلي والمشهور بـ"كريم بامبو" ولاعب نادي الأهلي السابق.. ورث اسم الشهرة عن والده الذي كانت تلقبه جماهير نادي أسوان بـ"بامبو".
نيدفيد
هو اللاعب كريم وليد، ولقب باسم اللاعب التشيكي ونادي اليوفنتوس الإيطالي بافل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس حاليا لتشابه أسلوب اللعب بينهما.
ميسي مصر
لاعب نادي الزمالك أيمن حفني اكتسب هذا اللقب من الجماهير التي تشبه مهاراته باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
كوكا
هو أحمد حسن محجوب المعروف بكوكا ولاعب خط هجوم نادي سبورتينغ براغا البرتغالي وسبق له اللعب لصالح نادي ريو أفي في البرتغال كما سبق له اللعب مع النادي الأهلي.
وكان المدرب بدر رجب نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق قد قال إنه كان يطلق على اللاعبين أسماء شهرة لـ"أزرع فيهم ثقافة الاحتراف في أوروبا منذ الصغر".