الفراعنة يصلون إلى الشيشان

وصل منتخب مصر لكرة القدم ظهر الأحد إلى جمهورية الشيشان بالقوقاز الروسي استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما.

وهبطت طائرة المنتخب في الساعة 13:10 بتوقيت العاصمة غروزني، ونزل منها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر وبعده لاعبو منتخب الفراعنة.

وقال مدير المنتخب إيهاب لهيطة لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد كانت رحلة جيدة، الفريق جاهز لخوض المنافسة ومعنوياته مرتفعة".

وخرج اللاعبون من باب جانبي في ظل إجراءات أمنية مشددة وتواجد عناصر الجيش والشرطة، واستقلوا حافلة كتب عليها الشعار المعتمد "لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا"، متجهين إلى مقر إقامتهم في فندق "ذا لوكال" الذي انتهى العمل به قبل أسابيع قليلة باستثمار إماراتي ويبعد نحو 10 كيلومترات عن المطار.

وأجرى المنتخب المصري تمارينه على ملعب "أحمد أرينا" الذي يبعد نحو 500 متر عن الفندق، وفتح أبوابه أمام الجماهير في تدريبه الأول الأحد.

لكن النجم المصاب محمد صلاح غاب عن التمرين. إلا أنه نشر قبل ذلك صورة على حسابه في إنستغرام مرفقة بالتعليق "روسيا نحن هنا".

Russia here we are😅 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jun 10, 2018 at 11:50am PDT

ويتعافى نجم ليفربول الانكليزي، افضل لاعب في افريقيا وانكلترا، من اصابة قوية بكتفه، تعرض لها في نهائي دوري ابطال اوروبا ضد المتوج ريال مدريد الاسباني في 26 ايار/مايو الماضي، بعد احتكاك مع قلب الدفاع سيرخيو راموس.

ويستهل منتخب مصر مشاركته في المونديال ضد الأوروغواي الجمعة المقبل في إيكاتيرينبورغ، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 حزيران/يونيو في سان بطرسبورغ، قبل إنهائه منافسات المجموعة الأولى بلقاء ضد السعودية في الـ25 من الشهر الجاري في فولغوغراد.

ويسافر المنتخب المصري قبل يومين من موعد مبارياته إلى المدينة المضيفة ويعود في اليوم التالي، باستثناء مباراة الأوروغواي التي يعود فيها بالليلة عينها بسبب موعد المباراة المبكر (الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي).

وكان منتخب الفراعنة قد خاض السبت تمرينه الأخير على استاد القاهرة أمام حضور تم تحديده من قبل قوى الأمن بخمسة آلاف متفرج، وذلك بعد أن استقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبهم بـ"القتال لتحقيق حلمهم وإسعاد الشعب".

وتواجد في التمارين صلاح (25 عاما) هداف ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الذي خضع لفترة علاج في إسبانيا.

وقال طبيب المنتخب محمد أبو العلا الأحد في تصريح تلفزيوني إن مصير مشاركة صلاح في المباراة الأولى "سيتحدد في اليومين المقبلين.. لن ندفع به إلا في حال شفائه تماما".