الجيش المصري يقتل "تكفيريين" في سيناء

أعلن الجيش المصري الأحد مقتل ستة عناصر "تكفيرية" خلال العملية العسكرية التي أطلقها قبل أكثر من شهرين في وسط وشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان على صفحته في فيسبوك إن هؤلاء التكفيريين قتلوا خلال اشتباكات وقصف جوي استهدفت تجمعاتهم خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن العمليات أسفرت أيضا عن اعتقال 513 مطلوبا ومشتبها فيه، وتدمير أكثر من 900 موقعا يستخدمه المسلحون في عملياتهم، فيما قتل ضابط وجندي وأصيب اثنان آخران خلال العمليات.

وتخوض قوات الأمن المصرية منذ عام 2013 وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة إعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، وجاء القرار بعد أيام من هجوم استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء موقعا أكثر من 300 قتيل.