مقتل جنود مصريين في عملية سيناء

قال الجيش المصري الاثنين إن ثلاثة من أفراده قتلوا وأصيب اثنان آخران خلال العملية العسكرية التي يشنها منذ التاسع من الشهر الجاري في شمال ووسط سيناء.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش المصري سقوط ضحايا في صفوفه خلال العملية التي تستهدف الجماعات المسلحة في المنطقة.

كما أعلن الجيش مقتل "أربعة تكفيريين"، واعتقال 417 شخصا من المطلوبين جنائيا والمشتبه فيهم، لترتفع بذلك حصيلة الموقوفين إلى أكثر من 1500 شخص منذ انطلاق العملية.

وتركز التحركات العسكرية المصرية على شمال ووسط سيناء، لكنها تمتد أيضا إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتخوض قوات الأمن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة منذ 2013 ضد مجموعات متشددة بينها الفرع المصري لتنظيم داعش.