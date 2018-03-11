مصر.. مقتل 'عناصر تكفيرية' في سيناء

أعلن الجيش المصري الأحد مقتل 16 "عنصرا تكفيريا" في إطار العملية العسكرية التي ينفذها منذ أكثر من شهر في شمال ووسط سيناء.

وقال الجيش في بيان إن "العمليات العسكرية أسفرت أيضا عن اعتقال ثلاثة من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء"، فيما قتل عسكريان وأصيب ستة آخرون.

وأضاف أن القوات الجوية المصرية تمكنت من تدمير تسعة أهداف كانت تستخدم قاعدة انطلاق "للعناصر الإرهابية".

وبذلك تصل حصيلة القتلى في صفوف الجماعات المسلحة منذ اطلاق العملية إلى 121 قتيلا.

وتخوض قوات الأمن المصرية منذ عام 2013 وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش.