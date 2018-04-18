مقتل زعيم تنظيم 'بيت المقدس' في سيناء

أعلن الجيش المصري الأربعاء مقتل أمير تنظيم "بيت المقدس" الموالي لداعش خلال مداهمة وتبادل لإطلاق النار وسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش تامر الرفاعي على صفحته في فيسبوك إن "عملية المداهمة التي جرت في مناطق جبلية وعرة أسفرت عن مقتل أمير التنظيم الإرهابي ناصر أبو زقول".

وأضاف أن قوات الأمن عثرت بحوزة "أبو زقول" على رشاش، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر وجهاز اتصال لاسلكي.

وتخوض قوات الأمن المصرية منذ عام 2013، وخصوصا في شمال سيناء، مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة إعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، وجاء القرار بعد أيام من هجوم استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء موقعا أكثر من 300 قتيل.