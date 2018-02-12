مصر.. مقتل واعتقال عشرات المسلحين في عملية سيناء

قال الجيش المصري الاثنين إن 28 مسلحا قتلوا، فيما تم اعتقال 126 آخرين منذ انطلاق العملية العسكرية في شمال سيناء الجمعة الماضية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي إن العملية أدت إلى "القضاء على "12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة".

وتضاف الحصيلة الجديدة إلى حصيلة سابقة كان الجيش قد أعلنها الأحد وأشار فيها إلى مقتل 16 مسلحا في العملية التي تشارك فيها تشكيلات من القوات الجوية والبحرية.

وتركز التحركات العسكرية المصرية على شمال ووسط سيناء، لكنها تمتد أيضا إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وأوضح الرفاعي أن العملية اسفرت أيضا عن "ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة يستخدمها المسلحون في عملياتهم".

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وتحدث عن إحباط عملية تهريب عبر استهداف وتدمير أربع عربات محملة بالأسلحة والذخائر ومقتل من فيها من مسلحين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي القوات المسلحة المصرية بتطهير شمال سيناء من "المليشيات الإسلامية" خلال ثلاثة أشهر، بعد الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة وأدى إلى مقتل 300 شخص.