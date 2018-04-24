النقض المصرية ترفض طعنا من 160 مدانا بالإرهاب

رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من 161 شخصا من المدانين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية تنظيم بيت المقدس" التابع لتنظيم داعش.

وجاء القرار بعد أن قدم هؤلاء اعتراضا على قرار محكمة جنايات القاهرة التي قضت في وقت سابق بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأدين هؤلاء بتهم تتعلق بـ"تأسيس جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة شكلت على خلاف القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

كما أدين هؤلاء بالاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي والاعتداء على قوات الأمن.