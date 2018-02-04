قتلى بتفجير في سيناء

قتل جنديان ومدني في تفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية.

وأفادت مصادر أمنية بأن التفجير الذي أدى أيضا إلى إصابة ستة أشخاص بجروح، وقع جنوب مدينة العريش.

وينشط في العريش المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة إسلاميون متشددون بايعوا تنظيم داعش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وقتل مئات من قوات الأمن في هجمات تزايدت وتيرتها منذ عام 2011، وامتدت في الآونة الأخيرة إلى مناطق خارج شمال سيناء، واستهدف بعضها كنائس في القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المتشددين منذ عام 2014.

ويؤكد الجيش المصري أنه قتل مئات المتشددين في السنوات القليلة الماضية في حملات شنها في شمال سيناء.