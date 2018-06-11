مصر تحظر فيلما عن الارتباط بغير المسلمين

قررت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات سحب ترخيص فيلم "كارما" الذي يخوض في قضية الزواج بين أشخاص من أديان مختلفة، "لمخالفته شروط الترخيص".

ويناقش الفيلم الذي ألفه وأخرجه خالد يوسف، العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، في إطار درامي اجتماعي من خلال قصة شاب مسلم يتعلق بحب فتاة مسيحية ويتزوج منها.

كما يعالج الفيلم بشكل درامي كيف يتدخل رأس المال في الدولة، حيث يكون لرجل أعمال علاقة وثيقة في قضية فساد كبيرة بالدولة.

والفيلم من بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة وعمر زهران.

وكان يفترض عرض الفيلم في عيد الفطر.

ونشر المنتج محمد العدل في تغريدة الكتاب الصادر عن الرقابة على المصنفات لسحب الفيلم.