مصر.. عملية عسكرية واسعة النطاق بسيناء والدلتا

أطلق الجيش المصري الجمعة هجوما واسعا ضد "العناصر الإرهابية" في أنحاء متفرقة من البلاد بمشاركة القوات الجوية والبحرية والبرية والشرطة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن العملية العسكرية تتركز في شمال ووسط شبه وفي دلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وأضاف المتحدث في بيان متلفز أن "القوات المسلحة تدعو الشعب المصري في جميع أنحاء البلاد إلى التعاون بشكل وثيق مع قوات الأمن لمواجهة الإرهاب واقتلاعه وتقديم تقرير فوري عن أي عناصر تهدد أمن البلاد واستقرارها".

وأوضح ـن العملية تهدف إلى إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة وتطهير المناطق التي توجد بها العناصر الإرهابية والإجرامية.

وقال مصدر أمني مصري لوكالة رويترز "إن الهدف من الحملة العسكرية هو إعلان شمال سيناء مقاطعة خالية من الإرهاب بنهاية شباط/ فبراير".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي القوات المسلحة بتطهير شمال سيناء من المليشيات الإسلامية خلال ثلاثة أشهر، بعد الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة وأدى إلى مقتل 300 شخص.