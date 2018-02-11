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محكمة مصرية تدين 33 شخصا بقتل الصحافية ميادة أشرف

الصحافية المصرية ميادة أشرف

أصدرت محكمة جنايات مصرية الأحد أحكاما بالسجن المؤبد بحق 17 متهما في قضية مقتل الصحافية ميادة أشرف.

وقررت المحكمة أيضا معاقبة 16 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة و15 عاما، فيما حكمت ببراءة 15 آخرين.

وقالت المحكمة إن المدانين كانوا يتولون "قيادة مجموعة مخالفة للقانون تعمل على تخريب الممتلكات العامة".

وفي أول تعليق لعائلة الإعلامية ميادة أشرف، انتقد شقيقها محمد الأحكام وقال لوسائل إعلام محلية إنه كان ينتظر أن تصدر أحكام بالإعدام بحق المتورطين في مقتل شقيقته.

وتفاعل مغردون على تويتر مع انتقادات عائلة الضحية، وأبدوا امتعاضا من قرار القضاء المصري:

وتعود وقائع القضية إلى آذار/مارس 2014 عندما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أن اعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة وكان حينها وزيرا للدفاع.

وأدت الاشتباكات التي وقعت في منطقة عين شمس في القاهرة إلى مقتل ميادة أشرف أثناء تغطيتها للأحداث، بالإضافة إلى مقتل امرأة وطفل آخرين.

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