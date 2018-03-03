تيران وصنافير.. الدستورية المصرية تصدر حكما جديدا

أصدرت المحكمة الدستورية المصرية السبت قرارا يبطل أحكاما صادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وأفادت وكالة الشرق الأوسط للأنباء بأن المحكمة قضت "بعدم الاعتداد بكافة الأحكام المتعلقة بالاتفاقية" مع السعودية.

ويأتي الحكم في إطار دعوى تنازع الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما في كانون الثاني/يناير 2017 باعتبار الاتفاقية "باطلة"، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في نيسان/أبريل أنها لا تزال سارية.

وألقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 حزيران/يونيو بوقف تنفيذ كل الأحكام حولها ما مهد الطريق أمام مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في الـ24 من الشهر ذاته بعد موافقة البرلمان عليها.

وقررت المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو 2017 وقف تنفيذ كافة الأحكام الخاصة بالاتفاقية إلى حين الفصل في النزاع بين القضاء الإداري والقضاء المستعجل.

وفيما تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينيات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية أن تيران وصنافير مصريتان.

المصدر: الحرة/ وكالات