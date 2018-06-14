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وزيرا دفاع وداخلية مصر الجديدان.. من هما؟

خلافا للمعهود، أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا الدفاع والداخلية المعروف بأنهما يعمران في منصبهما في مصر لسنوات طويلة.

وكان دستور 2014 قد شدد من عملية تغيير وزير الدفاع خاصة، إذ اشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتكون من قادة القوات المسلحة المصرية، وهو المجلس الذي لم يعط رئيس أركان القوات المسلحة سابقا الفريق سامي عنان الموافقة للترشح للرئاسة.

وكان الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور قد عين الفريق أول صدقي صبحي في مارس 2014 بديلا للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك الذي قدم استقالته من منصبه ليترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان صبحي أيضا رئيسا لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

أما وزير الداخلية المقال اللواء مجدي عبد الغفار فقد عينه لرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015.

من هو وزير الدفاع الجديد؟

  • عين الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري في منصب وزير الدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.
  • في 18 يناير 2017 صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ترقية اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة فريق.​
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيري الدفاع الجديد والمقال
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيري الدفاع الجديد والمقال
  • عينه الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس 2012 رئيسا للحرس الجمهوري، وهو من قام بتنفيذ أمر التحفظ على مرسي أثناء الاحتجاجات الشعبية في 30 يونيو 2013.
  • شهد زكي ضد مرسي أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، وقال إن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفض اعتصام المناهضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي.

    • من هو وزير الداخلية الجديد؟

    • وزير الداخلية الجديد هو اللواء محمود توفيق رئيس جهاز الأمن الوطني.
    • في تشرين أول/أكتوبر 2017، أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المقال، ورئيس جهاز الأمن الوطني سابقا قرارا بتعيين اللواء محمود توفيق رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفا للواء محمد شعراوي.
    الرئيس عبد الفتاح اسيسي مع وزيري الداخلية الجديد والمقال
    الرئيس عبد الفتاح اسيسي مع وزيري الداخلية الجديد والمقال
  • تخرج توفيق من أكاديمية الشرطة في بداية ثمانينات القرن الماضي، وعمل بعدة إدارات داخل جهاز أمن الدولة قبل أن يتغير اسمه بعد انتفاضة 25 يناير إلى جهاز الأمن الوطني.
  • حسب تقارير إعلامية، نجح توفيق في الإيقاع بعدد كبير من العناصر الإرهابية، واختراقها، ومثل مصر في عدد من المحافل الدولية وحصل على دورات في تحليل المعلومات.
  • أبرز أعماله بعد رئاسته لجهاز الأمن الوطني، كانت القبض على المتهمين بقتل ضباط الجيش والشرطة في الواحات بالاشتراك مع القوات المسلحة.

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