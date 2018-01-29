مرشح وحيد ينافس السيسي في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس حزب الغد المصري موسى مصطفى موسى الاثنين ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في آذار/مارس المقبل، ليكون بذلك المرشح الوحيد المنافس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الوقت الراهن.

وقال موسى لوكالة الصحافة الفرنسية "أنا أنهي الآن بعض الاجراءات المتبقية وسأتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بأوراق ترشحي".

وكان موسى قد أجرى الأحد الكشف الطبي المطلوب من المرشحين المحتملين للرئاسة، ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للانتخابات في الساعة 12,00 بتوقيت غرينيتش من ظهر الاثنين.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات واقصاءات لعدد من المرشحين.

وكان من بين الذين عدلوا عن قرار الترشح المحامي الحقوقي خالد علي ورئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات وأحمد شفيق، عازين السبب في ذلك إلى عدم توفر المناخ المناسب لإجراء الانتخابات.

وخرج من المنافسة أيضا رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اتهمته القيادة العامة للجيش بـ"مخالفة القانون"، وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، من بينها "التزوير" في أوراق رسمية.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمرت النيابة العسكرية المصرية بحبس الضابط في الجيش أحمد قنصوة، لست سنوات بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري" وذلك بعد أيام من إعلان عزمه خوض انتخابات الرئاسة.

ودعت شخصيات مصرية الأحد إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، متهمين السيسي بـ"منع أي منافسة نزيهة".