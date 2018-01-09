غالبية نواب مصر يزكون السيسي للانتخابات الرئاسية

أعلن ائتلاف دعم مصر الذي يمتلك الغالبية في البرلمان المصري توقيع استمارات تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

وبدأ توقيع الاستمارات صباح الثلاثاء بعد يوم من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الاستحقاق الرئاسي داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 آذار/ مارس المقبل.

وقال نائب الأمين العام لمجلس النواب محمد نصير في تصريحات للصحافيين الثلاثاء إن 464 نائبا من أصل 596 وقعوا على استمارات تزكية لترشيح السيسي.

ولم يعلن السيسي الذي تنتهي فترة رئاسته في حزيران/ يونيو المقبل موقفه بشأن الترشح للانتخابات حتى الآن، لكنه قال في وقت سابق إنه سيمتثل لإرادة الشعب.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 كانون الثاني/ يناير الجاري ولمدة عشرة أيام، فيما أشارت إلى أنها ستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 شباط / فبراير المقبل.