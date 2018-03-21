منافس السيسي يشيد بـ... السيسي

قال المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر موسى مصطفى موسى الأربعاء إن إنجازات منافسه الرئيس عبد الفتاح السيسي "مثال يحتذى به حاضرا ومستقبلا"، وذلك قبل أقل من أسبوع من بدء الاقتراع.

وأضاف موسى في بيان قرأه في مستهل آخر مؤتمر صحافي لحملته الانتخابية "أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومهما تكن النتائج النهائية سأقدر سيادتكم وإنجازاتكم".

وموسى الذي يتزعم حزب الغد، هو المنافس الوحيد للسيسي بعد انسحاب مرشحين قالوا إن مؤيديهم تعرضوا لحملات تخويف وتشويه إعلامي، أو اعتقال مرشحين محتملين بدعوى انتهاكهم للقوانين.

وقال المرشح الرئاسي خلال المؤتمر باللهجة المصرية "لو مكسبتش يكفيني شرف اني نافست السيسي".

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس الجاري وستجرى الانتخابات في الداخل أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.