القضاء المصري يدرج أبو الفتوح على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الثلاثاء قرارا يقضي بإدراج المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب، وذلك بعد نحو من أسبوع على اعتقاله.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن القرار صدر بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام بحق أبو الفتوح الذي يرأس حزب مصر القوية، مشيرة إلى أن الخطوة شملت أيضا 15 شخصا آخرين لم تحدد هوياتهم بعد.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات كشفت أن "أبو الفتوح ومن معه كانوا قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون بهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها".

واعتقلت السلطات أبو الفتوح الأربعاء الماضي ووجهت له اتهامات تتعلق بعقد اتصالات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين من أجل "الإخلال بالنظام العام، والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة".

وكان أبو الفتوح قد أعلن انشقاقه عن الإخوان المسلمين والترشح لانتخابات الرئاسة في 2012، ودعا مع عدة شخصيات سياسية بارزة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في آذار/مارس القادم.

المصدر: وكالات