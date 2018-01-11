خالد علي يؤكد استمراره في مسعاه للترشح للانتخابات الرئاسية بمصر

أكد المحامي والحقوقي المصري خالد علي الاستمرار في مسعاه للترشح للانتخابات الرئاسية في مصر والتي ستجري دورتها الأولى في آذار/ مارس المقبل.

وقال علي في مؤتمر صحافي عقده الخميس في القاهرة "اخترنا معركة صعبة يراها البعض مستحيلة ليس لقوة المنافس، ولكن لعدم عدالة شروط المنافسة أو ظروفها أو سياقها".

ووصف علي الجدول الزمني للانتخابات بأنه "مجحف ويفرغ العملية الانتخابية من مضمونها ومن جوهرها"، وانتقد تجاهل الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية والملصقات المؤيدة للسيسي والمنتشرة في الشوارع والميادين في الوقت الراهن.

وصعد نجم علي في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، بعد حصوله على حكم قضائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة.

وكان علي قد خاض الجولة الأولى من انتخابات عام 2012 الرئاسية وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو 100 ألف صوت، وقد يحرم من الحق في الترشح للانتخابات إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في أيلول/ سبتمبر الماضي بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.