هشام جنينة أمام القضاء العسكري

أحيل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري هشام جنينة إلى القضاء العسكري الذي سيحاكمه بتهمة الإضرار بالقوات المسلحة.

وستبدأ محاكمة جنينة في 16 نيسان/أبريل الجاري بتهم "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة"، حسب ما أفاد به محاميه علي طه.

وألقي القبض على جنينة في شباط/فبراير وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية عقب إجرائه مقابلة مع موقع "هافبوست" العربي أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين أشخاصا كثيرين".

وكان جنينة قياديا في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، لكن السلطات أوقفته في كانون الثاني/يناير الماضي وأحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.

وفي المقابلة مع هافبوست، قال جنينة الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل سنتين، إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى في البلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر"، مشيرا إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا أنه "إذا تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق".

وتم كذلك توقيف الصحافي الذي أجرى المقابلة وهو معتز ودنان.

وقد أجريت الانتخابات الرئاسية من 26 إلى 28 آذار/مارس الماضي وفاز فيها السيسي بـ97.08 في المئة من الأصوات.