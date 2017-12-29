مقتل 11 في هجومين على كنيستين جنوب القاهرة

أعلنت السلطات المصرية الجمعة مقتل 11 شخصا في هجومين استهدفا كنيستين في منطقة حلوان جنوب القاهرة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الشرطة قتلت مسلحا كان يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام كنيسة مارمينا العجايبي، فيما أفادت وزارة الصحة بأن الحادث أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وذكر مراسل قناة "الحرة" في القاهرة أن بين القتلى ثلاثة من عناصر الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن ضبطت مسلحا تمكن من الفرار إثر حادث كنيسة مارمينا، مشيرة إلى أن قنبلة كانت بحوزته.

أما الهجوم الثاني فاستهدف كنيسة أطلس، وأسفر عن مقتل شخصين.

تحديث (9:30 ت.غ)

أعلنت الشرطة المصرية الجمعة مقتل مسلح حاول اقتحام كنيسة جنوب القاهرة في حادث أدى إلى سقوط خمسة قتلى وخمسة جرحى على الأقل.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن المسلح فتح النار خارج كنيسة مارمينا العجايبي الواقعة في منطقة حلوان على بعد نحو 25 كيلومترا من العاصمة، وحاول دخول المبنى قبل أن يلقى حتفه على يد الشرطة.

وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار إن المهاجم كان يحمل حزاما ناسفا وفشل في تفجير نفسه قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وذكر مراسل قناة "الحرة" في القاهرة أن بين القتلى ثلاثة من عناصر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن قيادات مديرية أمن القاهرة توجهت إلى موقع الهجوم وفرضت طوقا أمنيا في المنطقة.

يذكر أن متشددين قتلوا عشرات المسيحيين في هجمات استهدفت كنائس مصرية وعمليات إطلاق نار خلال العام الماضي. ويشكل الأقباط وهم أكبر أقلية دينية في المنطقة، 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 93 مليون شخص.