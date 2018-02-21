السيسي: مصر أحرزت هدفا في اتفاق الغاز مع إسرائيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء إن اتفاق الغاز مع إسرائيل سيضع مصر على الطريق الصحيح لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف السيسي في كلمة خلال زيارة مركز لخدمات المستثمرين في وزارة الاستثمار في القاهرة أن بلاده "أحرزت هدفا" باتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الذي وقعته شركة خاصة هذا الأسبوع.

وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من الدولة العبرية في وقت بدأت مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري "ظُهر"، الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وأشار السيسي إلى أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.

"الحكومة ليست طرفا في الاتفاق"

وقال الرئيس المصري إن بلاده اقتنصت الفرصة من دول أخرى في المنطقة كانت تريد أن تصبح المركز الإقليمي للطاقة. لكنه عاد وأكد أن حكومة القاهرة ليست طرفا في الاتفاق، مضيفا "نتيح للشركات استيراد الغاز، ونحن كدولة نعطيها التسهيلات ونسمح لها باستخدام المنشآت ونحصل على المقابل".

وكانت مجموعة شركات إسرائيلية قد أعلنت الاثنين توقيع اتفاق مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى 10 سنوات.