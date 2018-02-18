مصر تعلن تأجيل الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة

أعلنت مصر الأحد تأجيل الاجتماع الثلاثي مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تعتزم أديس أبابا تشييده على نهر النيل.

وكان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع في الخرطوم يومي 24 و25 شباط/فبراير الجاري.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن التأجيل جاء بناء على طلب من إثيوبيا التي تشهد توترا سياسيا، بعد أن أعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ الجمعة الماضية.

وأعربت مصر عن أملها أن يتم الالتزام بالإطار الزمني للاجتماعات المتعلقة بسد النهضة من أجل حل الخلافات الفنية القائمة.

وتصاعد التوتر بين أطراف أزمة سد النهضة خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد إعلان وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتتخوف مصر من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المئة من احتياجات مصر من المياه.